incontro letterario elisabetta loiacono presenta il suo romanzo

Elisabetta Loiacono presenta il suo romanzo “Il Diamante di Kimberley” alla Dickens Fellowship di piazza Alberica, nel corso degli incontri ‘Scritture Liguri Apuane’ che continuano a coinvolgere gli appassionati di letteratura.

Proseguono alla Dickens Fellowship di piazza Alberica gli incontri ‘ Scritture Liguri Apuane ’. Domani alle 17,30 sarà la volta della scrittrice Elisabetta Loiacono (nella foto), che presenterà il suo ultimo romanzo intitolato ‘ Il Diamante di Kimberley ’. L’autrice ne parlerà con Marzia Dati, presidente della Dickens Fellowship, e con la scrittrice Michela Corsini, direttore della biblioteca dell’Accademia di belle Arti di Carrara. Protagonista del romanzo ‘ Il Diamante di Kimberley ’ è Christine Hoffmann, trentacinquenne giornalista tedesca, che vive e lavora da anni a Roma come corrispondente di un periodico della Germania. 🔗 Leggi su Lanazione.it

