Fipili paura a Livorno | cede viadotto per il porto Traffico nel caos

LIVORNO – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 6 marzo 2026, a Livorno. Il viadotto mobile della Fi-Pi-Li che collega la strada di grande comunicazione alla sponda ovest della Darsena Toscana del porto di Livorno ha ceduto. La parte mobile del ponte sarebbe scarrellata dalle cerniere, con un pistone che probabilmente è uscito dalle guide, e si è disallineata dalla sede stradale, provocando l’interruzione del traffico dei mezzi sulla grande arteria di comunicazione. Fortunatamente non risultano persone o mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per un primo sopralluogo e la capitaneria di porto insieme alla polizia stradale che ha chiuso il ponte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

