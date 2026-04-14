In via Ospedale delle Pareti si sono verificati dei cambiamenti nel senso di marcia. Francesco Fasulo, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti sulla decisione presa. La richiesta nasce dall’esigenza di comprendere le motivazioni e le modalità della modifica alla viabilità di quella strada. La questione è ora al centro di un confronto tra le parti coinvolte.

ASSISI - Via Ospedale delle Pareti, che succede? Se lo chiede, con tanto di interpellanza, Francesco Fasulo, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. La strada “taglia“ dalla la pianura nel tratto da via Patrono d’Italia alla zona del Tescio, è al servizi di abitazioni, attività, del canile e dell’isola ecologica ed è molto utilizzata per unire Assisi a Bastia Umbra nei due sensi, con limitazioni dei prefestivi e festivi. "L’amministrazione comunale ha cambiato completamente idea nel giro di cinque giorni – spiega Fasulo –. Prima decide il senso unico in una direzione, poi lo cambia nell’altra. Senso unico che non vale per tutta la via, ma solo per una parte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Ospedale delle Pareti: Fasulo chiede lumi sul senso di marcia

Qualiano. Traffico nel caos e cittadini ostaggio di scelte sbagliate: il PD chiede il ripristino del senso di marcia di via SalomoneSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Parco Bartesaghi, la minoranza chiede lumiÈ la strada principale di collegamento tra il centro città e il parco Bartesaghi e proprio perché vi è un tratto soltanto – quello tra l’incrocio con...

Argomenti più discussi: Caos viabilità Via Ospedale delle Pareti: consigliere Fasulo deposita istanza di accesso agli atti; Via Ospedale delle Pareti: Fasulo chiede lumi sul senso di marcia; Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biella: al via i lavori finanziati con i fondi del PNRR da martedì 14 aprile; Fasulo (Forza Italia) – Caos viabilità in Via Ospedale delle Pareti e Via dell’Isola Romana.

Il Capogruppo di Forza Italia al Comune di Assisi, Francesco Fasulo, ha depositato oggi una formale richiesta di accesso agli atti per fare piena luce sulla controversa modifica della viabilità in Via Ospedale delle Pareti e Via dell’Isola Romana, entrata in vigor facebook