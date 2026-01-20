Qualiano Traffico nel caos e cittadini ostaggio di scelte sbagliate | il PD chiede il ripristino del senso di marcia di via Salomone

A Qualiano, il cambio di senso di via Salomone ha causato notevoli disagi al traffico, lasciando i cittadini in difficoltà. Il Partito Democratico ha avviato una petizione per richiedere il ripristino della precedente viabilità, sperando di alleviare i disagi e migliorare la circolazione nella zona.

Traffico paralizzato a Qualiano dopo il cambio di senso di via Salomone. Il PD lancia una petizione per ripristinare la viabilità e ridurre i disagi.. Il traffico a Qualiano ha ormai superato ogni limite di sopportazione. Ogni giorno centinaia di cittadini restano bloccati in auto per rientrare a casa, andare al lavoro o svolgere le più semplici commissioni. Una situazione diventata insostenibile e che ha un nome e una responsabilità ben precisa: la modifica del senso di marcia di via Salomone. Una decisione assunta dall’amministrazione comunale senza un’adeguata valutazione delle conseguenze e senza ascoltare i cittadini, che ha finito per congestionare ulteriormente Corso Campano, trasformandolo in un imbuto di traffico permanente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Punto Il WebMagazine. . AMBULANZE BLOCCATE NEL TRAFFICO: UNA VERGOGNA A QUALIANO Ieri, due ambulanze sono rimaste intrappolate nel traffico di via Salomone, a Qualiano. Mezzi di soccorso fe - facebook.com facebook