Via Napoli e il muraglione in dissesto | a maggio il cantiere per riaprire i parcheggi

A maggio prenderà il via un cantiere per riaprire i parcheggi di via Napoli, chiusi da tempo a causa di un dissesto nel muraglione tra il civico 15 R e via Saporiti. La decisione arriva dopo lunghe settimane di attesa da parte dei residenti e degli automobilisti, che devono ora trovare alternative temporanee. La ripresa dei lavori mira a risolvere definitivamente la situazione e ripristinare i posti auto nella zona.

Una luce in fondo al tunnel per i cittadini di Oregina che da tempo fanno i conti con i parcheggi soppressi in via Napoli a causa della caduta massi dal muraglione nel tratto tra il civico 15 R e via Saporiti. L'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante ha infatti annunciato l'avvio degli.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Montevergine, al via il cantiere della rinascita: l’obiettivo è riaprire per PasquaDopo la fase di pulizia e la progettazione finanziata da Provincia e Protezione Civile, apre il cantiere per il consolidamento del tratto viario...

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Napoli, avanza il cantiere su via Partenope: da lunedì via tutti i gazeboDa lunedì prossimo, 12 gennaio 2026, su via Partenope avanzeranno i lavori di restyling. Per quattro mesi e mezzo, fino al 31 di maggio, sono previsti interventi nel tratto che inizia da piazza ... ilmattino.it

Napoli, al via il piano 2026 per disinfestazione e derattizzazioneParte il piano 2026 di disinfestazione e derattizzazione a Napoli, frutto della collaborazione tra Comune e Asl Napoli 1 Centro, con l’obiettivo di garantire ... cronachedellacampania.it

**Dal 17 aprile al 3 maggio** il piazzale dell’Associazione Amici di Via Napoli, in via Bartolomeo Bianco 4C (dietro i campi sportivi di Lagaccio), ospiterà il “Cirque Cussadié Family Show”, **uno spettacolo acrobatico senza animali pensato per coinvolgere fa - facebook.com facebook