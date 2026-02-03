Montevergine al via il cantiere della rinascita | l’obiettivo è riaprire per Pasqua

Questa mattina è iniziato il cantiere per riaprire il Santuario di Montevergine in tempo per Pasqua. Le operazioni di ripristino della strada sono in corso e i lavori proseguono senza sosta. Le autorità assicurano che tutto sarà pronto entro la data prevista, permettendo ai pellegrini di tornare a visitare il santuario in sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto È scattato il conto alla rovescia per il pieno ripristino della viabilità verso il Santuario di Montevergine. "Sono partiti finalmente i lavori di messa in sicurezza del tratto viario" ha dichiarato con soddisfazione il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, confermando l'apertura di un cantiere fondamentale per l'intera comunità irpina. L'intervento è il risultato di una programmazione meticolosa che ha superato diverse fasi preliminari. "In un primo momento avevamo fatto un lavoro di pulizia, poi una progettazione approvata, finanziata dalla provincia e dalla protezione civile regionale" ha spiegato il Presidente, evidenziando la sinergia istituzionale che ha permesso di sbloccare i fondi necessari.

