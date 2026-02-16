Napoli Legends al Maradona per Nisida | il 26 maggio partita solidale per riaprire il teatro Eduardo De Filippo

"> NAPOLI – Una notte di nostalgia, ma soprattutto di solidarietà. Come racconta Il Mattino di Napoli, le Napoli Legends scenderanno in campo per la prima volta allo stadio Maradona martedì 26 maggio alle 20.45, due giorni dopo l’ultima di campionato Napoli-Udinese. L’annuncio è arrivato con un lungo post pubblicato sulla pagina Instagram dell’associazione che riunisce ex calciatori azzurri di tutte le epoche, da Luis Vinicio a Khvicha Kvaratskhelia. Di fronte ci sarà una selezione “Legends Resto del mondo”, in fase di allestimento dall’ex Parma Zé Maria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Dries Mertens torna a Napoli e infiamma il Maradona, causando grande entusiasmo tra i tifosi.

