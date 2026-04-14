Via Bormida tra rubinetti asciutti e autobotti impossibili | il caso segnalato dai residenti e la replica di Amam
In molte zone della città, i residenti segnalano frequenti interruzioni nell’erogazione dell’acqua, con periodi di assenza che durano diverse ore. La situazione più problematica riguarda la strada Bormida, dove si sono verificati episodi di rubinetti asciutti e difficoltà nel rifornimento tramite autobotti. L’azienda incaricata ha risposto alle richieste di chiarimento, spiegando le ragioni di queste interruzioni e le misure adottate per alleviare i disagi.
L’acqua, si sa, si apprezza davvero quando manca. E quando manca per ore, come accade troppo spesso in città, tra attese e informazioni che si rincorrono, diventa anche una piccola prova di resistenza domestica. È quanto segnalato da una residente di via Bormida, zona cittadina già spesso al.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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