Via Bormida tra rubinetti asciutti e autobotti impossibili | il caso segnalato dai residenti e la replica di Amam

In molte zone della città, i residenti segnalano frequenti interruzioni nell’erogazione dell’acqua, con periodi di assenza che durano diverse ore. La situazione più problematica riguarda la strada Bormida, dove si sono verificati episodi di rubinetti asciutti e difficoltà nel rifornimento tramite autobotti. L’azienda incaricata ha risposto alle richieste di chiarimento, spiegando le ragioni di queste interruzioni e le misure adottate per alleviare i disagi.