Guasto in via Prenestina autobotti prese d' assalto | residenti in fila con carrelli e taniche

Lungo la via Prenestina, i residenti si sono messi in fila con bottiglie, taniche e secchi per raccogliere acqua. La rottura di una tubatura ha creato grossi disagi e le autobotti sono state chiamate in supporto. La scena si ripete anche in altre zone del municipio V, dove le persone cercano di fare scorte in fretta. La situazione resta tesa e molti si chiedono quando si risolverà il problema.

Lunghe attese tra i cittadini, rimasti senz'acqua dall'alba. Ecco l'elenco completo delle postazioni delle autobotti Le autobotti si trovano in: piazza del Pigneto, via del Pigneto (fronte giardino Galafati); piazza Roberto Malatesta; via Filarete (altezza via Galeazzo Alessi); via della Stazione Prenestina; via Rovigo d’Istria (adiacente mercato); via Davide Campari (parcheggio fronte chiesa San Tommaso d’Aquino). Il municipio V, inoltre, ha richiesto una postazione anche in piazza Cardinali. Davanti alle postazioni allestite si sono formate rapidamente file di cittadini con bottiglie e secchi di plastica per fare scorta, come dimostra l'immagine scattata in via Alessi.🔗 Leggi su Romatoday.it

Via Prenestina

Via Prenestina

