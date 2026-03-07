Menarini | chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro +6,2%

Il gruppo farmaceutico Menarini ha comunicato i risultati economici per il 2025, con un fatturato di 4,89 miliardi di euro, segnando un aumento del 6,2% rispetto all’anno precedente. La società ha raggiunto questi numeri consolidando la sua presenza a livello globale e rafforzando le vendite in diversi mercati internazionali. I dati ufficiali sono stati resi noti attraverso un comunicato stampa.

Firenze, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Il gruppo farmaceutico Menarini ha annunciato risultati straordinari per il 2025, confermando la sua posizione di eccellenza nel panorama farmaceutico internazionale. I dati sono stati illustrati durante una conferenza stampa presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Firenze, dove Lucia Aleotti, azionista e membro del Board, ha fatto il punto sui principali traguardi economici del gruppo. Il fatturato consolidato ha raggiunto la cifra record di 4,887 miliardi di euro, con un incremento del 6,2% rispetto ai 4,603 miliardi del 2024. L'Ebitda si attesta tra 440 e 470 milioni di euro, a conferma della solidità e della sostenibilità del modello di business del gruppo.