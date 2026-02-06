Ferrero continua crescita globale in 2024 2025 fatturato + 4,6% a 19,3 miliardi

Ferrero ha chiuso l’esercizio 2024-2025 con un fatturato di 19,3 miliardi di euro, in crescita del 4,6%. La multinazionale continua a espandersi a livello globale, confermando la sua presenza in diversi mercati. Numeri che rassicurano, anche dopo un anno difficile, e che mostrano una buona tenuta per uno dei colossi italiani del cioccolato e dolciumi.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.