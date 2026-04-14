Lunedì 13 aprile, nel pomeriggio, si è verificato un incidente tra due veicoli in via Campo Giordano, vicino a La Botte a Vetralla. L’impatto è stato violento e ha causato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire l’accaduto e ricostruire la dinamica dello scontro. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Un violento impatto tra due veicoli ha coinvolto la zona di via Campo Giordano, nei pressi della frazione La Botte a Vetralla, nel corso del pomeriggio di lunedì 13 aprile. Lo scontro ha causato il ferimento di due persone e i mezzi coinvolti sono finiti contro il muro di una proprietà privata, proprio in prossimità dell’ingresso del castello. Dinamica dello scontro e soccorsi sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture procedevano in direzioni opposte quando si sono urtate, perdendo il controllo e collidendo contro la recinzione di un’abitazione. Le due persone colpite dall’incidente hanno ricevuto le prime necessità mediche dal personale del 118 intervenuto immediatamente nella zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vetralla, scontro violento vicino al castello: due feriti al muro

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Maltempo, cede un muro lungo il costone roccioso vicino al castello di CariniSul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.