Maltempo cede un muro lungo il costone roccioso vicino al castello di Carini

Da palermotoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte pioggia ha fatto cedere un muro lungo il costone roccioso vicino al castello di Carini. La zona è stata subito transennata e nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. La pioggia continuerà a cadere nelle prossime ore, e le autorità monitorano la situazione per prevenire altri problemi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Il sindaco Giovì Monteleone: "Sgomberata la strada, resta un piccolo restringimento nella carreggiata" Le intense precipitazioni hanno causato il cedimento di un muro lungo il costone roccioso nell'area del castello di Carini. Lo smottamento e la caduta dei massi hanno provocato la scorsa notte la parziale chiusura di via Palermo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Intanto le piogge della notte e di questa mattina hanno provocato allagamenti sia a Palermo che in provincia.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

A Santo Stefano Briga, il costone Rocca Celi si è ceduto, riversandosi sulla strada e creando disagi alla viabilità.

