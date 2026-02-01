Maltempo cede un muro lungo il costone roccioso vicino al castello di Carini

Una forte pioggia ha fatto cedere un muro lungo il costone roccioso vicino al castello di Carini. La zona è stata subito transennata e nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. La pioggia continuerà a cadere nelle prossime ore, e le autorità monitorano la situazione per prevenire altri problemi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Il sindaco Giovì Monteleone: "Sgomberata la strada, resta un piccolo restringimento nella carreggiata" Le intense precipitazioni hanno causato il cedimento di un muro lungo il costone roccioso nell'area del castello di Carini. Lo smottamento e la caduta dei massi hanno provocato la scorsa notte la parziale chiusura di via Palermo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Intanto le piogge della notte e di questa mattina hanno provocato allagamenti sia a Palermo che in provincia.

