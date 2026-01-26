Vespucci-Colombo giovedì 29 gennaio nuovo incontro con il gruppo di lettura

Il Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci-Colombo riprende gli incontri giovedì 29 gennaio alle ore 18, presso la biblioteca di piazza Vigo. Un momento dedicato alla lettura e alla discussione di libri, aperto a tutti gli interessati. L’appuntamento rappresenta un’occasione semplice e disponibile per condividere idee e approfondimenti letterari in un ambiente accogliente.

Riprendono gli incontri del Gruppo di Lettura "Milton" della Biblioteca Vespucci-Colombo. Il prossimo appuntamento si svolgerà giovedì 29 gennaio alle 18 nella biblioteca di piazza Vigo. Il libro selezionato dai componenti del gruppo è "Soldati di Salamina" dello scrittore e saggista spagnolo Javier Cercas. Sul finire della Guerra civile spagnola, vicino al confine con la Francia, le truppe repubblicane in ritirata decisero di fucilare un gruppo di prigionieri franchisti. Nella confusione, uno di loro riuscì a scappare. Venne raggiunto nella boscaglia da un giovane miliziano che lo riconobbe ma lo lasciò fuggire, di fatto graziandolo.

