I giornalisti di RaiSport annunciano il ritiro delle firme e uno sciopero di tre giorni contro il direttore Petrecca. La decisione arriva dopo le recenti gaffe all’inaugurazione olimpica e le polemiche esplose all’interno della testata. La situazione si fa tesa, con il Cdr che definisce il comportamento di Petrecca come “la figura peggiore di sempre” e chiede un incontro urgente con l’Ad Rossi. I giornalisti vogliono far sentire la loro voce e si preparano a manifestare il dissenso fino alla fine delle Olimpiadi

“La figura peggiore di sempre di Raisport ”. Non lascia spazio a fraintendimenti il nuovo comunicato del Cdr di RaiSport con il quale ieri i giornalisti della testata sportiva hanno annunciato il ritiro delle firme fino alla fine dei Giochi di Milano Cortina, accompagnato da un pacchetto di tre giorni di sciopero che arriveranno al termine delle Olimpiadi. Da RaiNews a RaiSport il risultato non cambia: giornalisti in rivolta contro Petrecca. Oggetto delle ire dei giornalisti di RaiSport (come lo era stato dei colleghi di RaiNews in precedenza) è sempre lui: il meloniano direttore Paolo Petrecca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

RaiSport, firme ritirate e tre giorni di sciopero contro Petrecca. Dopo le gaffe all'inaugurazione olimpica il direttore a rapporto dall'Ad Rossi. Fnsi e Usigrai all'attacco

La Rai sta vivendo giorni turbolenti dopo le polemiche scoppiate sulla telecronaca della cerimonia olimpica.

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di fermarsi per tre giorni.

