Vesper Next Generation Infrastructure Fund I and co-investment initiatives reach final close surpassing in aggregate EUR 1bn of total AuM the most successful debut mid-market infrastructure funds since 2023
Il Vesper Next Generation Infrastructure Fund I ha completato la fase di chiusura finale con oltre un miliardo di euro di asset gestiti, superando di gran lunga l’obiettivo iniziale di 800 milioni di euro. Le iniziative di co-investimento collegate hanno contribuito a questo risultato, rendendo il fondo uno dei più grandi dell’area media dal 2023. Si tratta di un successo che posiziona il fondo tra i più rilevanti debutti nel settore infrastrutturale di quest’anno.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LONDON, April 14, 2026 PRNewswire — Vesper Next Generation Infrastructure Fund I has successfully reached its final close with total assets under management exceeding €1 billion, significantly surpassing its initial €800 million target. The result confirms strong investor confidence in the fund's differentiated value-add, mid-market strategy focused on next-generation infrastructure across Europe. The fundraising attracted more than 50 international blue-chip institutional investors from Europe and North America, including pension funds, insurance companies, asset managers and family offices. This broad participation highlights growing demand for specialised infrastructure strategies, particularly in the context of Europe's increasing focus on energy security and strategic autonomy.
