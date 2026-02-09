US to fund free speech initiatives in Europe Trump official says

L’amministrazione americana ha annunciato che investirà in iniziative per difendere la libertà di parola in Europa. La decisione arriva mentre le tensioni tra Stati Uniti e alcuni paesi europei sulla libertà di espressione continuano a crescere. Il governo di Washington ha fatto sapere che supporterà finanziariamente progetti e campagne volte a tutelare i diritti fondamentali nelle nazioni alleate. La notizia ha suscitato reazioni diverse, con alcuni che vedono questa mossa come un passo importante per rafforzare i valori condivisi, altri invece preoccupati per possibili usi politici.

WASHINGTON, Feb 9 (Reuters) - The Trump administration will fund efforts to promote free speech within Western countries allied with Washington, a senior State Department official said on Monday during a visit to Europe focused on pushing back against European regulations that U.S. officials have branded censorship. U.S. officials have forcefully opposed online rules like the EU's Digital Services Act and Britain's Online Safety Act, which Washington says stifle free speech, and in particular criticism of immigration policies, while imposing burdensome requirements on U.S. tech companies. Advocates argue these rules combat hateful speech, misinformation and disinformation online.

