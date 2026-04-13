Iran scudo costiero contro gli USA | schierate le forze speciali

Le forze speciali della Marina iraniana sono state posizionate lungo la fascia costiera meridionale del paese, in risposta al dispiegamento di migliaia di Marines e paracadutisti deciso dagli Stati Uniti. Questa mossa mira a prevenire eventuali infiltrazioni nemiche dalla zona marittima. La presenza delle unità speciali è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni su ulteriori sviluppi o azioni specifiche.

Le forze speciali della Marina iraniana sono state schierate lungo la fascia costiera meridionale del Paese per prevenire possibili infiltrazioni nemiche, in risposta al dispiegamento di migliaia di Marines e paracadutisti ordinato da Washington. La decisione di Teheran segue il fallimento dei recenti tentativi di mediazione diplomatica avvenuti in Pakistan. Difese costiere e movimenti tattici nel Medio Oriente. Immagini pubblicate dalla Student News Network mostrano reparti militari in mimetica posizionati su litorali sabbiosi, un segnale che indica come l’Iran stia preparando il territorio a fronteggiare una potenziale incursione terrestre statunitense.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran, scudo costiero contro gli USA: schierate le forze speciali Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz chiuso, sale il petrolio, giù le borse europeeLe forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo". Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz (semi)chiuso, sale il petrolio, giù le borse europeeLe forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo". Iran, venti di guerra. Gli Usa pronti all'attacco