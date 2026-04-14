Vertical Gym Brindisi protagonista alle nazionali | tre pass per gli europei 2026

Nel fine settimana, Cesenatico ha ospitato le competizioni nazionali di Pole Dance e Discipline Aeree, organizzate dal circuito Posa affiliato all’Acsi. L’evento ha visto protagonisti atleti di tutta Italia, tra cui alcuni provenienti da Brindisi, che hanno conquistato tre pass per la qualificazione ai campionati europei del giugno 2026. La manifestazione ha coinvolto diverse discipline e ha rappresentato una tappa importante per la crescita degli sport aerei nel paese.

BRINDISI - Nel weekend appena trascorso, Cesenatico ha ospitato le competizioni nazionali di Pole Dance e Discipline Aeree del circuito Posa, realtà di respiro mondiale affiliata all’Acsi (Associazione centri sportivi italiani), valide per la qualificazione ai campionati europei di giugno 2026.🔗 Leggi su Brindisireport.it Ginnastica ritmica. Girasole protagonista. Quattro pass nazionaliLa Ritmica Girasole è stata protagonista del campionato interregionale di specialità, Zona Tecnica 3 "Fgi). Europei pista 2026, Italia subito protagonista a Konya: record, semifinali e caccia alle medaglieOttimo avvio per gli azzurri agli Europei di ciclismo su pista a Konya: record italiano nell’inseguimento femminile, qualificazioni centrate in tutte...