Europei pista 2026 Italia subito protagonista a Konya | record semifinali e caccia alle medaglie

A Konya, gli azzurri hanno iniziato bene gli Europei di ciclismo su pista. La squadra italiana ha stabilito il record nell’inseguimento femminile e si è qualificata in tutte le prove a squadre. Boscaro si è conquistato la finale nell’eliminazione. La gara è partita subito forte, e l’Italia cerca già le medaglie.

Ottimo avvio per gli azzurri agli Europei di ciclismo su pista a Konya: record italiano nell’inseguimento femminile, qualificazioni centrate in tutte le prove a squadre, Boscaro in finale nell’eliminazione. Stasera si assegnano i primi titoli. La prima mattinata degli Europei su pista 2026 in corso a Konya, in Turchia, regala subito una notizia di grande peso per l’Italia. Il quartetto dell’inseguimento femminile, composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini, firma infatti il nuovo record italiano già nelle qualificazioni, fermando il cronometro su 4’07”365.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Europei Pista2026 Ciclismo su pista: Europei a Konya con poche stelle per l’Italia, le medaglie però sono alla portata Gli Europei di ciclismo su pista sono iniziati a Konya, in Turchia, con poche speranze per l’Italia. Curling, i convocati dell’Italia per gli Europei: quartetti confermati, caccia alle medaglie Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Europei Pista2026 Argomenti discussi: Europei Pista Konya 2026: calendario, programma, date, TV, streaming, convocati Italia; Europei Pista – Azzurri in gara nel primo giorno; Calendario Europei ciclismo su pista 2026: orari, programma, tv, streaming; Italia pronta per gli Europei su pista: i convocati azzurri per la cinque giorni di gare a Konya. Europei pista 2026, Italia subito protagonista a Konya: record, semifinali e caccia alle medaglieOttimo avvio per gli azzurri agli Europei di ciclismo su pista a Konya: record italiano nell’inseguimento femminile, qualificazioni centrate in tutte le prove a ... sportface.it Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in garaTutto pronto per la prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya, in Turchia, si apre oggi la rassegna continentale che ... oasport.it Europei Pista Konya 2026 opens today with four titles as Italy fields Eliminazione, Sprint, Pursuit and Scratch. TV/Streaming details here: x.com Ecco la programmazione degli Europei di ciclismo su pista e gli azzurri convocati. Link nel primo commento. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.