A Napoli, 29 lavoratori di Burger King rischiano il posto di lavoro a causa di un processo di riqualificazione della Stazione Centrale legato ai preparativi per l’America’s Cup. I sindacati hanno richiesto un incontro permanente in Prefettura per discutere della situazione occupazionale, che rappresenta la prima criticità emersa durante i lavori di rinnovamento dell’area.

Il processo di riqualificazione della Stazione Centrale di Napoli in vista dell'America's Cup porta con sé la prima, delicata, ombra sul fronte occupazionale. Sono 29 i lavoratori del punto vendita Burger King che rischiano il posto, a seguito della risoluzione del contratto di locazione decisa alla fine dello scorso anno da Grandi Stazioni Retail, con conseguente avvio della procedura di licenziamento collettivo. La situazione ha portato i dipendenti a convocare un'assemblea permanente all'interno del locale. La vertenza è approdata oggi in Prefettura, in un incontro ritenuto "un passaggio importante" dalle segreterie regionali di Filcams CGIL e Uiltucs UIL, per la presenza congiunta di tutti gli attori coinvolti: Prefettura, Regione Campania, Comune di Napoli, Grandi Stazioni e organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Vertenza Burger King a Napoli Centrale: a rischio 29 lavoratori, i sindacati chiedono un tavolo permanente in Prefettura

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