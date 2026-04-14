Vertenza ex Almaviva due giorni di sit-in all' Ars contro il teatrino delle promesse

Gli ex lavoratori di Almaviva di Palermo hanno organizzato due giorni di sit-in davanti all'Assemblea regionale siciliana, criticando le promesse non mantenute e l'assenza di risposte da parte delle istituzioni. La protesta si svolge in risposta a quanto definito come un

"La pazienza non è finita: è stata uccisa dall’indifferenza istituzionale". Gli ex lavoratori Almaviva di Palermo tornano a presidiare piazza del Parlamento oggi e domani. Un sit-in "che non è più una semplice richiesta di ascolto, ma un atto di accusa contro un’amministrazione" regionale "capace.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Vertenza Isap packaging, sit-in permanente dei lavoratori contro il rischio licenziamentiÈ iniziato oggi il sit-in permanente dei lavoratori davanti allo stabilimento della Isap Packaging di Aci Sant'Antonio, con il fermo totale della...

Vertenza Almaviva, l'attacco dei sindacati alla Regione: "Serve un coordinamento politico"Un altro passo è stato fatto verso la realizzazione del progetto 116-117, relativo alle cure mediche non urgenti, mentre non risultano aggioramenti...

Contratto nazionale, i teatri italiani protestano: mobilitazione al Mercadante https://www.napolitoday.it/cronaca/rinnovo-contratto-teatro-vertenza.html - facebook.com facebook

Appalti pulizie Asl Cn1 e Cn2, i sindacati aprono la vertenza contro Markas: coinvolti 400 lavoratori x.com