Vertenza Almaviva l' attacco dei sindacati alla Regione | Serve un coordinamento politico

I sindacati hanno criticato la Regione per la gestione della vertenza Almaviva, chiedendo un maggiore coordinamento politico. Nel frattempo, è stato firmato un decreto che avvia il processo per il progetto del numero unico di emergenza 116-117, mentre il piano di digitalizzazione delle cartelle cliniche rimane bloccato. La situazione è al centro di discussioni tra le parti coinvolte.

Un altro passo è stato fatto verso la realizzazione del progetto 116-117, relativo alle cure mediche non urgenti, mentre non risultano aggioramenti sulla digitalizzazione delle cartelle cliniche Se da una parte è arrivata la firma sul decreto che segna l'avvio dell'iter per il progetto del numero 116-117, dall'altra risulta in fase di stallo il programma di digitalizzazione delle cartelle cliniche. In mezzo, in una sorta di limbo, gli ex lavoratori Almaviva. Si sono svolti nei giorni scorsi gli incontri tra i sindacati e gli assessorati alla Salute e alle Attività produttive al termine dei quali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni sono tornati a incalzare il presidente della Regione: “Il decreto è un segnale positivo, ma non avvia ancora il servizio e i tempi restano incerti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Almaviva, i sindacati alla Regione: "Che fine ha fatto il progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie?"Dopo l’incontro del 19 dicembre scorso, era stato comunicato l’avvio imminente delle delibere di giunta per l’attivazione del servizio 116117,...

Luogosano, pressing dei sindacati sulla Regione: confronto acceso sulla vertenza ex Arcelor MittalSi è svolto oggi, presso la sede della Regione Campania, un incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM e UGL di Avellino sulla...