Verso nuovi negoziati di pace Usa-Iran a Parigi conferenza tra paesi non belligeranti su Hormuz Anche Vance contro il Papa | Si attenga a questioni morali – La diretta

Nel 45º giorno di conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. A Parigi si tiene una conferenza tra paesi non belligeranti sulla questione di Hormuz, mentre a Washington il segretario di Stato critica il Papa, invitandolo a concentrarsi sulle questioni morali. La situazione rimane complessa, con tensioni tra le parti coinvolte e nuove iniziative diplomatiche in vista.

Nel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco degli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha rifiutato la proposta di sospendere il programma nucleare iraniano per cinque anni, e il vicepresidente JD Vance ha detto che la palla delle trattative adesso è nel campo dell’Iran. Le Borse in Asia hanno aperto in territorio positivo, i future a New York sono poco mossi. Le squadre negoziali di Stati Uniti e Iran potrebbero tornare a Islamabad questa settimana per riprendere i colloqui volti a porre fine alla guerra, dopo che il fallimento dei negoziati del fine settimana ha spinto Washington a imporre un blocco ai porti iraniani.🔗 Leggi su Open.online

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