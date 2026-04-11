Frana a Roccaspinalveti e interruzione idrica | quattro comuni verso il ritorno alla normalità

Quattro comuni della provincia di Chieti stanno per riavere l’acqua dopo giorni di interruzione causata da una frana a Roccaspinalveti. La frana ha provocato la rottura della condotta principale dell’acquedotto Sinello, interessando complessivamente 15 località. Al momento, il ripristino delle forniture idriche sembra essere in corso, portando a una possibile soluzione per le zone colpite.

Si va verso il ritorno alla normalità in quattro comuni della provincia di Chieti, rimasti a secco da giorni su un totale di 15 località a causa della frana che si è verificata a Roccaspinalveti e che ha causato la rottura della condotta principale dell'acquedotto Sinello. La Sasi annuncia che è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Pasqua senza acqua in 15 comuni del Vastese per una frana che ha danneggiato la condotta idrica a Roccaspinalveti [FOTO]Sarà una Pasqua con qualche difficoltà per 15 comuni del Vastese, che dovranno fare i conti con la mancanza d'acqua.

Guasto alla rete, interruzione dell’erogazione idrica: i Comuni coinvoltiTempo di lettura: < 1 minuto Alto Calore Servizi comunica che a causa della rottura di una condotta adduttrice DN 500, è stata sospesa l’erogazione...