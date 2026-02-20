BaraccAut | musica e solidarietà a Niviano per sostenere Oltre l’Autismo

Venerdì 27 febbraio alle 20.30, a Niviano di Rivergaro, si svolge l’evento “BaraccAut” presso l’azienda agrituristica Casa Nuova. La serata combina musica dal vivo e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere il progetto “Oltre l’Autismo”. Durante l’appuntamento si raccoglieranno fondi e si condivideranno momenti di convivialità. L’iniziativa coinvolge artisti locali e la comunità, che si ritroveranno per una cena speciale dedicata a questa causa.