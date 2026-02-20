BaraccAut | musica e solidarietà a Niviano per sostenere Oltre l’Autismo
Venerdì 27 febbraio alle 20.30, a Niviano di Rivergaro, si svolge l’evento “BaraccAut” presso l’azienda agrituristica Casa Nuova. La serata combina musica dal vivo e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere il progetto “Oltre l’Autismo”. Durante l’appuntamento si raccoglieranno fondi e si condivideranno momenti di convivialità. L’iniziativa coinvolge artisti locali e la comunità, che si ritroveranno per una cena speciale dedicata a questa causa.
Venerdì 27 febbraio alle ore 20,30 all'azienda agrituristica Casa Nuova di Niviano di Rivergaro appuntamento con "BaraccAut", cena con tanta musica.Il ricavato della serata andrà all'associazione Oltre l'Autitismo, organizzatrice della serata.Prenotazioni inviando un messaggio whatsappa al numero.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
