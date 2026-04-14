Cena solidale a Torre Annunziata | tre case in Burundi con un gesto

Martedì 12 maggio alle 20 si terrà una cena benefica presso l’istituto Alberghiero di Torre Annunziata, organizzata dal Rotaract Club Bosco–Trecase–Reale. L’evento mira a raccogliere fondi per sostenere tre case in Burundi, offrendo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno in quella regione. La serata si svolgerà con il coinvolgimento di partecipanti locali e sarà dedicata a una causa di solidarietà internazionale.

Il Rotaract Club Bosco–Trecase–Reale ha pianificato un intervento di solidarietà internazionale attraverso una cena benefica che si terrà martedì 12 maggio alle ore 20 presso l’istituto Alberghiero Graziani-Cesaro-Vesevus a Torre Annunziata. L’iniziativa mira a raccogliere i fondi necessari per permettere all’associazione Murakoze Cane di realizzare tre nuove abitazioni in Burundi. Gli ospiti della serata, il cui contributo è fissato a 35 euro, potranno partecipare a un momento introduttivo previsto per le 19:30, durante il quale verranno illustrati i dettagli del progetto e le finalità dell’operazione. Logistica e modalità di adesione al progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cena solidale a Torre Annunziata: tre case in Burundi con un gesto “Il Valore di un Gesto”: grande successo per la cena solidale del Rotary Club Valle TelesinaCornice dell’iniziativa è stato il suggestivo scenario de “Il Fiasco di Vino” a Telese. Torre Annunziata, nuovo pulmino sociale per trasporto persone con disabilitàTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.