Verona | premiato il merito sociale con la borsa Simonetta Perazzoli

Venerdì 17 aprile si svolgerà a Verona una cerimonia presso l’Auditorium dell’Istituto Lavinia Mondin, durante la quale verrà consegnata una borsa di studio intitolata a Simonetta Perazzoli. L’evento premia il merito sociale di studenti e studentesse, riconoscendo il loro impegno nel settore. La cerimonia è organizzata dall’istituto e vedrà la partecipazione di rappresentanti scolastici e di altri ospiti.

Venerdì 17 aprile, presso l’Auditorium dell’Istituto Lavinia Mondin di Verona, si terrà la cerimonia per la consegna della borsa di studio intitolata a Simonetta Perazzoli. L’iniziativa, che vede coinvolta l’Area Servizi sociali del Comune, mira a premiare il merito accademico e a riflettere sulle complessità della professione dell’assistente sociale, figura cardine per la tutela dei diritti dei cittadini più fragili. Quest’anno il riconoscimento economico di 1.500 euro sarà conferito a Nicole Caslini, studentessa dell’Università di Verona impegnata nel percorso di laurea in Servizio sociale. La ricerca premiata analizza i meccanismi del programma P.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: premiato il merito sociale con la borsa Simonetta Perazzoli Sgombero, la sentenza del Tar: "Comune, ordinanza legittima". Mazzatorta: "Premiato il merito""Oggi (ieri, ndr) si mette la pietra tombale sulla questione delle ordinanze e si potrà parlare di futuro del grattacielo". Matteo Tristano di Cerignola premiato all’Università LIUC con una borsa di studioMatteo Tristano, studente di Cerignola iscritto al secondo anno della Laurea Triennale in Economia Aziendale all’Università Liuc di Castellanza,...