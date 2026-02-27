Sgombero la sentenza del Tar | Comune ordinanza legittima Mazzatorta | Premiato il merito

Il tribunale amministrativo ha confermato la legittimità dell’ordinanza emessa dal Comune riguardo allo sgombero. La decisione chiarisce che le misure adottate sono conformi alle norme vigenti. Con questa sentenza si chiude definitivamente il dibattito sulla validità dell’atto e si apre la strada a nuove valutazioni sul destino dell’edificio interessato. La vicenda si conclude con una presa d’atto ufficiale.

"Oggi (ieri, ndr) si mette la pietra tombale sulla questione delle ordinanze e si potrà parlare di futuro del grattacielo". Sandro Mazzatorta, avvocato e direttore generale del Comune – sua l'impostazione della ratio giuridica dell'ordinanza di sgombero – non ha dubbi sulla validità del provvedimento. Proprio dinanzi al Tar, a fronte del ricorso presentato da alcuni condomini che hanno lasciato gli appartamenti a seguito del provvedimento, il Comune ha presentato una memoria di circa venti pagine firmata dall'avvocato Giuliano Onorati che da tempo lavora in sinergia con la direzione generale. Una memoria che, al Comune, è valsa la vittoria (per lo meno in fase cautelare).