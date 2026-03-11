Matteo Tristano di Cerignola premiato all’Università LIUC con una borsa di studio

Martedì 10 marzo, uno studente di Cerignola iscritto al secondo anno di Economia Aziendale all’Università Liuc di Castellanza ha ricevuto una borsa di studio. La premiazione è avvenuta in occasione di un evento organizzato dalla Fondazione Villoresi Poggi, che ha destinato il contributo allo studente. La consegna si è svolta presso l’università, alla presenza di rappresentanti della fondazione e dell’ateneo.

Matteo Tristano, studente di Cerignola iscritto al secondo anno della Laurea Triennale in Economia Aziendale all'Università Liuc di Castellanza, martedi 10 marzo ha ricevuto una borsa di studio stanziata da FondazioneVilloresi Poggi. Nel corso dell'evento, sono state assegnate altre 9 borse di.