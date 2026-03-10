Il Milan ha scelto nuovamente Massimiliano Allegri come allenatore questa estate. La squadra sta dimostrando risultati positivi grazie al lavoro del tecnico, che ha guidato la rosa con alcune decisioni decisive. Tra i momenti significativi della sua gestione, due episodi sono stati particolarmente evidenti nel mostrare la sua metodologia e il suo approccio alla guida del team.

C'è tanto, tantissimo di Massimiliano Allegri nella bella stagione 2025-2026 del Milan. Il tecnico livornese, tornato in estate a Milanello dopo più di undici anni dall'ultima volta, ha ereditato una squadra reduce da un ottavo posto in Serie A, privata di due top player come Theo Hernández e Tijjani Reijnders, stravolta nell'organico - costruito, per giunta, senza i proventi UEFA, visto che il Diavolo ha mancato la qualificazione alle coppe europee. Non era facile disputare una bella annata. Eppure il Milan di Allegri, tra qualche basso (in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana si poteva obiettivamente fare meglio) e molti alti (24 risultati utili consecutivi in Serie A, 2 sole sconfitte in 28 partite, appena 20 gol incassati e la miglior difesa del campionato) ci sta riuscendo alla grande. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, tutta la grandezza di mister Allegri spiegata in due 'semplici' episodi

