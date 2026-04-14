La provincia di Verona ha raggiunto un nuovo record nell’export di vini, chiudendo il 2025 con un valore di circa 1,2 miliardi di euro. Questo risultato conferma la posizione di leadership nel mercato mondiale del settore vinicolo. I dati evidenziano un aumento rispetto agli anni precedenti, consolidando la reputazione della regione come uno dei principali produttori e esportatori di vino a livello internazionale.

La provincia di Verona ha sancito la propria leadership nel mercato globale dei vini, chiudendo il 2025 con un volume d’affari per l’esportazione che ha toccato la soglia di 1,2 miliardi di euro. Questo risultato posiziona il territorio scaligero come prima provincia italiana per valore delle spedizioni vinicole, superando realtà consolidate come Cuneo e Treviso e incidendo per il 7,9% sul totale dell’export provinciale, oltre a rappresentare più del 10% del valore nazionale del settore. Resilienza economica tra barriere doganali e nuovi equilibri commerciali. Nonostante il raggiungimento di questo traguardo storico, il comparto ha dovuto affrontare una lieve flessione dello 0,9% rispetto ai dati del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona domina il vino mondiale: export record da 1,2 miliardi

Verona domina l’export di vino: 1,2 miliardi spingono l’economiaLa provincia di Verona si conferma la principale protagonista italiana nel mercato globale delle bevande, con un volume di esportazioni enologiche...

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