La provincia di Verona si conferma come il principale esportatore italiano di vino, con un valore di 1,2 miliardi di euro nel 2025. I dati ufficiali mostrano che questa regione mantiene il primato nel settore enologico, contribuendo significativamente all’economia locale e al bilancio delle esportazioni nazionali. Le vendite all’estero continuano a rappresentare una fetta importante della produzione vinicola della zona.

La provincia di Verona si conferma la principale protagonista italiana nel mercato globale delle bevande, con un volume di esportazioni enologiche che ha toccato quota 1,2 miliardi di euro nel corso del 2025. Il dato, elaborato dalla Camera di Commercio locale incrociando le rilevazioni Istat, arriva proprio in concomitanza con l’apertura della fiera Vinitaly presso il polo di Veronafiere questa domenica. L’eccellenza del comparto vitivinicolo veronese non è solo un primato territoriale, ma un motore economico che incide per il 7,9% sulle vendite all’estero dell’intera provincia e contribuisce per oltre il 10% al valore totale dell’export nazionale del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona domina l’export di vino: 1,2 miliardi spingono l’economia

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