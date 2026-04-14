I rappresentanti dei Verdi di Manfredonia hanno dichiarato che la città non è sotto assedio da parte di immigrati considerati pericolosi, ma piuttosto da individui. La loro affermazione si basa su osservazioni relative alla presenza di persone nella zona, senza riferimenti a specifici episodi di violenza o criminalità. La questione è stata affrontata in un contesto di discussione pubblica, con un'enfasi sulla distinzione tra immigrati e persone in generale.

Con riferimento a quanto affermato da esponenti politici e non, in ordine al progetto di alloggio temporaneo di richiedenti asilo politico nella città di Manfredonia e importante spiegare quanto segue: 1) Il soggetto arrestato dalla polizia non è un rifugiato ed ha problemi psichiatrici. 2) I rifugiati sono persone fuggite dalle guerre, perseguitati nei loro paesi ed a rischio di morte. Vengono accolti in Italia e solo dopo un lungo e attento vaglio del Tribunale, acquistano il diritto a rimanere in Italia, protetti. 3) Il comune di Manfredonia non è parte del protocollo che viene sottoscritto tra Prefettura e Caritas e non rilascia nessuna autorizzazione e non percepisce un euro e non spende un euro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Verdi di Manfredonia: “La nostra città non viene invasa da immigrati pericolosi, ma da persone”

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La clericalata della settimana è delle istituzioni pugliesi che hanno patrocinato e animato il convegno per la costruzione del “Cristo del Gargano”, una statua in acciaio di 22 metri che dovrebbe sorgere sul belvedere di Manfredonia per rilanciare il turismo relig - facebook.com facebook