A Roma, decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro Donald Trump, Israele e il governo. La partecipazione include persone senza bandiere di partito, e tra i presenti ci sono anche persone che hanno espresso dissenso nei confronti di figure politiche come Schlein e Conte. La manifestazione ha coinvolto un ampio numero di cittadini, senza adesioni ufficiali di partiti politici.

Manifestazione più che riuscita, dicevamo: circa 100.000 persone hanno sfilato tra canti, balli, Bella ciao, e slogan contro la guerra, contro Israele, contro Donald Trump e a favore della Palestina e della pace. Tanti anche i cartelli e gli striscioni contro il governo Meloni, ovviamente, ma l’immagine restituita dal corteo è quella di un popolo che non si riconosce nell’asse Pd-M5s che si pone alla guida dell’alternativa, e men che meno, figuriamoci, per gli alleati centristi. Sfilano le bandiere di Rifondazione comunista, del Partito dei lavoratori, dei centri sociali di tutta Italia, dell’Anpi, di Emergency, di Amnesty international, di vari movimenti pacifisti, lo stendardo della «Comune», «organizzazione umanista e socialista», una grande, massiccia rappresentanza della Cgil e della Fiom. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Roma viene invasa da chi dice sempre no (e dà il benservito a Schlein e Conte)

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