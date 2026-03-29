A Roma si sono radunati decine di migliaia di manifestanti che hanno protestato contro le decisioni e le politiche di Donald Trump, lo stato di Israele e il governo nazionale. La protesta si è svolta senza bandiere di partiti come il Pd e il Movimento 5 Stelle, e ha visto partecipanti che esprimevano il loro dissenso in modo spontaneo e senza simboli ufficiali.

Manifestazione più che riuscita, dicevamo: circa 100.000 persone hanno sfilato tra canti, balli, Bella ciao, e slogan contro la guerra, contro Israele, contro Donald Trump e a favore della Palestina e della pace. Tanti anche i cartelli e gli striscioni contro il governo Meloni, ovviamente, ma l’immagine restituita dal corteo è quella di un popolo che non si riconosce nell’asse Pd-M5s che si pone alla guida dell’alternativa, e men che meno, figuriamoci, per gli alleati centristi. Sfilano le bandiere di Rifondazione comunista, del Partito dei lavoratori, dei centri sociali di tutta Italia, dell’Anpi, di Emergency, di Amnesty international, di vari movimenti pacifisti, lo stendardo della «Comune», «organizzazione umanista e socialista», una grande, massiccia rappresentanza della Cgil e della Fiom. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Roma viene invasa da chi dice sempre no (e dà il benservito a Schlein e Giuseppi)

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