Gratta e Vinci fortunato a Reggio in un esercizio del centro vinti 50 mila euro

A Reggio Calabria, un giocatore ha vinto 50 mila euro con un biglietto di Gratta e Vinci acquistato in un esercizio del centro. La vincita è stata confermata questa mattina, attirando l'attenzione di chi si trovava nel negozio. La somma rappresenta un'eccezionale vincita per il tagliando fortunato, che è stato subito consegnato al proprietario. Nessun dettaglio è stato reso noto sull'identità del vincitore.

Il biglietto della serie "New Extra Tutto Per Tutto" ha regalato l'inaspettata vincita che conferma la tendenza della provincia, dove la spesa nei punti vendita delle lotterie segna un aumento La fortuna ha fatto una visita a Reggio Calabria, dove è stato centrato un colpo da 50 mila euro con un biglietto di Gratta e Vinci. La notizia arriva da Agipronews. Nei giorni scorsi un tagliando del gioco "New Extra Tutto Per Tutto”, venduto nell’esercizio di via Nicola Miraglia 6, nel pieno centro cittadino, ha consentito la vincita. In crescita, invece, le lotterie istantanee, passate dai 77 milioni del 2023 agli 83 milioni del 2024 (+7,7%).... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Gratta e Vinci fortunato, a Villaseta centrato un premio da 50 mila euro

Gratta e vinci fortunato: a Ortona vinti 30mila euro con “Super numerissimi”Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) nella rete retail è in crescita in Abruzzo, come...

gratta e vinci 50x super numerissimi e numerissimi

Aggiornamenti e notizie su Gratta e Vinci fortunato a Reggio in un....

Temi più discussi: Gratta e Vinci da record: 5 milioni di euro. Festa alla ricevitoria Juelì 2 di Samarate; ? Un altro jackpot bresciano: vinti 500.000 euro in tabaccheria; Acquista un Gratta e Vinci da 5 euro e vince 500mila euro. La Dea bendata bacia Spadafora; Settantenne compra un biglietto del Gratta e vinci e si porta a casa 100 mila euro.

Calabria baciata dalla fortuna: colpo da 50mila euro con il Gratta e VinciVittoria centrata con il tagliando New Extra Tutto Per Tutto. Intanto i dati Agipronews confermano il boom delle lotterie istantanee in regio ... zoom24.it

Gioca 20 euro e incassa 5 milioni al Maxi Miliardario New: vincita da capogiro a ModenaIl Gratta e Vinci è stato venduto in una tabaccheria di via Pietro Giardini, alle porte del centro e ha cambiato la vita al fortunato vincitore. Si tratta di una delle vincite più rilevanti registrate ... ilrestodelcarlino.it

Con un Gratta e vinci porta a casa 5 milioni di euro - facebook.com facebook