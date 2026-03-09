Verde pubblico previsto uno stanziamento extra di 50 mila euro per aumentare tagli dell’erba

L’amministrazione comunale di Santarcangelo ha annunciato uno stanziamento aggiuntivo di 50 mila euro per il piano di manutenzione del verde pubblico. Questa cifra servirà ad ampliare le attività di taglio dell’erba, con un incremento previsto nel 2026 che porterà a più passaggi per la cura delle aree verdi della città. La decisione riguarda il rafforzamento delle operazioni di cura del verde nel territorio comunale.

Entro Pasqua primo intervento su gran parte del territorio. In totale si interverrà su oltre 2 mila chilometri quadrati di parchi, giardini e aiuole Si avvicina la primavera e l’amministrazione comunale di Santarcangelo ha previsto un incremento di 50mila euro ai fondi nel piano di manutenzione del verde per una serie di potenziamenti delle attività a 360 gradi: nel 2026 aumenteranno infatti sia il numero di passaggi per il taglio dell’erba nelle aree verdi pubbliche che quello dei diserbi soprattutto in centro storico e nell’area artigianale e sarà inoltre reintrodotto un programma di potature per la primavera e l’autunno che mancava da qualche tempo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

