Luoghi svelati a Presezzo mostra di Manuel Bonfanti

Questa mattina a Presezzo è stata inaugurata la mostra personale di Manuel Bonfanti intitolata “Luoghi svelati”. L’evento si è aperto con un brindisi in compagnia dell’artista, che ha presentato le sue opere al [SETTECENTO] Hotel****] Eventi&Congressi. La sala si è riempita di visitatori interessati a scoprire i quadri di Bonfanti, che ha spiegato alcuni dettagli delle sue creazioni. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Inaugura con un brindisi con l'artista Manuel Bonfanti la personale "Luoghi svelati" al SETTECENTO Hotel**** Eventi&Congressi di Presezzo. L'appuntamento è il 29 gennaio, a partire dalle 18: un'occasione per scoprire attraverso le parole dell'artista la poetica il pensiero che guidano ogni opera, tra astrazione, impressione ed espressione. La mostra rappresenta un'occasione per scoprire alcune opere che raccontano il percorso artistico di Manuel Bonfanti, che ha esposto in istituzioni prestigiose, tra cui il Centro Culturale Nazionale di Kazan (Russia), l'Istituto Italiano di Cultura a Praga (Repubblica Ceca), la Biennale d'Arte 2024 dell'European Cultural Centre (Venezia), L'Art Pur Foundation di Riyadh (Arabia Saudita) e la sede della Società Dante Alighieri (Palazzo Firenze, Roma).

