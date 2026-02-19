Rigenerazione urbana installate tre aree fitness sulla litoranea Nord

A Messina, la recente installazione di tre aree fitness lungo la litoranea Nord è stata causata dal progetto di riqualificazione urbana. La scelta mira a offrire spazi dedicati all’attività fisica per cittadini di tutte le età, promuovendo uno stile di vita più attivo. Le nuove aree sono dotate di attrezzi per adulti e bambini, pensati per favorire il benessere e il divertimento all’aperto. L’intervento si inserisce nel piano di rinnovo delle zone balneari, con l’obiettivo di valorizzare il lungomare e coinvolgere la comunità locale.

Continua la rigenerazione urbana a Messina e in particolar modo lungo la litoranea Nord, dove sono state installate tre aree fitness con attrezzi per adulti e bambini. Un'iniziativa portata avanti dall'amministrazione Basile e dalla Messina Social City, che ha celebrato l'installazione con un post diffuso sui propri canali social.

