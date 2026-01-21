Troppe croci nel bilancio della Polizia Locale aumentano le vittime sulle strade In arrivo 14 agenti in più per la sicurezza
Nel bilancio della Polizia Locale si riscontrano molte croci, con un aumento delle vittime sulle strade. Sebbene nel 2025 i sinistri registrino un lieve calo rispetto all’anno precedente, preoccupano la gravità degli impatti. Per migliorare la situazione, sono in arrivo 14 nuovi agenti, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre gli incidenti più gravi sulle nostre strade.
Se il numero totale dei sinistri nel 2025 segna un lieve calo rispetto all'anno precedente, a preoccupare è la gravità degli impatti. È un bilancio in chiaroscuro quello tracciato dalla Polizia Locale per l'anno appena concluso, un anno segnato da 921 incidenti rilevati (441 con feriti)
