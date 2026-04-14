ventenne ucciso per errore a napoli fermati due giovani

A Napoli, due giovani sono stati fermati in relazione all’omicidio di un ragazzo di vent’anni avvenuto recentemente in città. L’evento si è verificato nel quartiere di Ponticelli, dove si sono svolti i funerali del giovane presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La polizia ha confermato il fermo dei sospettati, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze dell’accaduto.

AGI - A Napoli l'ultimo saluto a Fabio Ascione nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ponticelli. I funerali del ventenne incensurato ucciso all’alba dello scorso 7 aprile da un proiettile esploso accidentalmente, dovevano essere in forma privata, per motivi di ordine pubblico, secondo una prima valutazione della Questura di Napoli, che ha poi autorizzato la celebrazione pubblica, vietando tuttavia lo svolgimento del corteo funebre. La svolta nelle indagini è giunta con il fermo di due sospettati, entrambi ritenuti vicini al clan De Micco: Francesco Pio Autiero, 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, e un diciassettenne. Autiero si è costituito presso le autorità accompagnato dal proprio legale, rendendo ammissioni che hanno portato all'individuazione del complice minorenne.🔗 Leggi su Agi.it

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Ventenne ucciso a Napoli, fermati due giovaniTempo di lettura: < 1 minutoDue giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l’ altro minorenne, sono stati...

Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e DdaDue giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l'altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l'omicidio di...

News - Ponticelli, 20enne ucciso per errore Due fermati, uno è minorenne 14/4/2026

Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e Dda x.com

Due giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l' altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l' omicidio di Fabio Ascione, il ventenne che all' alba dello scorso 7 aprile è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha rag - facebook.com facebook