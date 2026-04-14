Ventenne ucciso a Napoli due giovani fermati da carabinieri e Dda

Due giovani sono stati fermati dai carabinieri e dalla Dda in relazione all'omicidio di un ragazzo di 20 anni avvenuto a Napoli all'alba del 7 aprile. Uno dei fermati è maggiorenne e è nipote di un membro di spicco di un noto clan, mentre l’altro è minorenne. La vittima è stata colpita da un colpo di pistola al petto. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Due giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l'altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l' omicidio di Fabio Ascione, il ventenne che all'alba dello scorso 7 aprile è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha raggiunto al petto. Il primo, Francesco Pio Autiero, 23 anni, si è consegnato, accompagnato dall'avvocato Leopoldo Perone, ai carabinieri di Napoli-Poggioreale mentre il secondo è stato preso dai militari. Il decreto di fermo notificato dai carabinieri è stato emesso dalla Dda di Napoli per i reati - aggravati dalle finalità mariose - di omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e Dda Omicidio a Napoli, ventenne ucciso in strada da due persone in scooter: si cerca il moventeUn giovane di 20 anni è stato ucciso nella mattinata a Napoli, al quartiere Ponticelli, in via Carlo Miranda. Blitz in Valle Cervo: due giovani fermati dai Carabinieri per drogaI carabinieri hanno condotto operazioni di controllo in Valle Cervo, portando all’identificazione di due giovani coinvolti con sostanze stupefacenti. 20enne ucciso in agguato a Napoli. Il killer ha sparato da uno scooter. Argomenti più discussi: Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in strada; Napoli, agguato all'alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Proiettile al torace mentre era al bar con gli amici; Ventenne ucciso a Napoli, ipotesi agguato di camorra. Ventenne ucciso a Ponticelli, Manfredi: “Serve reazione collettiva, è parte del futuro di Napoli” x.com Dopo i primi giorni di indagini dal delitto del ventenne ucciso all’alba davanti a un bar, gli inquirenti privilegiano l’ipotesi dell’errore: possibile stesa o bersaglio sbagliato, verifiche su movente e contesto #ponricelli #omicidio #FabioAscione #errore #killer #ber facebook