ventenne ucciso a napoli fermati due giovani

A Napoli, due giovani sono stati fermati in relazione a un omicidio avvenuto recentemente. Tra i fermati c'è un ragazzo maggiorenne, che risulta essere nipote di una persona ritenuta affiliata a un'organizzazione criminale. Le autorità stanno svolgendo approfondimenti per chiarire le dinamiche dell'episodio e raccogliere eventuali elementi utili all'indagine. La vittima, un ventenne, è deceduta in circostanze che sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l’ altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l’ omicidio di Fabio Ascione, il ventenne che all’ alba dello scorso 7 aprile è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha raggiunto al petto. Il primo, Francesco Pio Autiero, 23 anni, si è consegnato, accompagnato dall’ avvocato Leopoldo Perone, ai carabinieri di Napoli-Poggioreale mentre il secondo è stato preso dai militari. Il decreto di fermo notificato dai carabinieri è stato emesso dalla Dda di Napoli per i reati – aggravati dalle finalità mariose – di omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e DdaDue giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l'altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l'omicidio di...

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20enne ucciso in agguato a Napoli. Il killer ha sparato da uno scooter.

Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e Dda #ucciso x.com

Due giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l' altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l' omicidio di Fabio Ascione, il ventenne che all' alba dello scorso 7 aprile è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha rag - facebook.com facebook