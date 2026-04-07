Nella mattinata di oggi, un giovane di 20 anni è stato colpito mortalmente in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Due persone a bordo di uno scooter si sono avvicinate e hanno sparato, provocando la sua morte. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’evento e di individuare i responsabili, mentre sono in corso le indagini per chiarire il movente.

Un giovane di 20 anni è stato ucciso nella mattinata a Napoli, al quartiere Ponticelli, in via Carlo Miranda. S econdo quanto ricostruito dai carabinieri, alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero esploso colpi di arma da fuoco che avrebbero ferito il giovane al torace. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Betania dove è deceduto poco dopo. ll ragazzo si chiamava Fabio Ascione. La dinamica del delitto. L’episodio si è consumato con una freddezza che lascia ipotizzare un’azione premeditata. Gli aggressori hanno approfittato della rapidità garantita dal mezzo a due ruote per colpire il bersaglio e fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio a Napoli, ventenne ucciso in strada da due persone in scooter: si cerca il movente

Ventenne ucciso a colpi di pistola in strada a Napoli: “Due sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati e gli hanno sparato”Un ragazzo di vent’anni, Fabio Ascione, è stato ucciso questa mattina a Napoli, nel quartiere Ponticelli.

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Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieriÈ successo in via Carlo Miranda. Sconosciuti in scooter avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20enne Fabio Ascione. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice ... tg24.sky.it

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Il giovane è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato triplice omicidio. https://shorturl.at/Y48aq - facebook.com facebook

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