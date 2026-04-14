Un consigliere regionale ha annunciato un progetto per l’ospedale San Francesco di Venosa, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari nella zona. La strategia prevede di investire sul potenziamento del Centro Alzheimer, rendendo l’ospedale un punto di riferimento per questa tipologia di assistenza. La proposta si inserisce in un quadro più ampio di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il consigliere regionale Picerno punta a trasformare l’ospedale San Francesco di Venosa in un punto di riferimento per la sanità lucana, con un prioritario sul potenziamento del Centro Alzheimer. Durante una recente ispezione nel presidio, il esponente di Forza Italia ha analizzato le criticità e le opportunità strutturali, interfacciandosi direttamente con i dirigenti e il personale sanitario per definire le linee d’azione necessarie al rilancio della struttura. L’agenda per la medicina territoriale e l’umanizzazione delle cure. La strategia proposta da Picerno mira a integrare servizi specialistici e approcci terapeutici moderni all’interno dell’ospedale di Venosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venosa, il piano per il San Francesco: focus su Alzheimer e PNRR

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