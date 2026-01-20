Trump considers role in Venezuela for Machado

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di valutare un possibile coinvolgimento di Maria Machado, leader dell'opposizione venezuelana, in un ruolo legato alla situazione politica in Venezuela. La discussione riguarda le strategie future per affrontare la crisi nel paese e il ruolo delle figure dell'opposizione nel processo di dialogo e stabilità. Questa considerazione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle dinamiche politiche che interessano Venezuela e la regione.

"We're talking to her and maybe we can get her involved some way. I'd love to be able to do that; Maria, maybe we can do that," Trump told reporters at the White House, referring to Machado, who met Trump last week and gave him her Nobel Peace Prize. Trump's comments marked a tone change for the president, who previously questioned Machado's popularity and ability to lead in Venezuela after the United States captured President Nicolas Maduro in a raid earlier this month. In 2024, Machado's party said it had won 70% of the vote in the presidential election. "I felt so strongly against Venezuela, now I'm loving Venezuela.

