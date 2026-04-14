Venezuela accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolio

Il governo venezuelano ha firmato un accordo con la compagnia petrolifera statunitense Chevron per aumentare le attività nel settore petrolifero nazionale. L'intesa segue la recente riforma del settore degli idrocarburi e mira a incrementare la produzione di petrolio nel paese. La firma dell'accordo ha coinvolto rappresentanti delle autorità venezuelane e della compagnia petrolifera straniera. La collaborazione prevede l'espansione delle operazioni in diversi impianti di estrazione e raffineria.

Il governo venezuelano ha firmato un accordo con Chevron per ampliare le operazioni petrolifere nel Paese e incrementare la produzione, dopo la recente riforma degli idrocarburi. L'intesa prevede l'aumento della partecipazione della compagnia statunitense al 49% nella joint venture Petroindependencia e l'assegnazione di nuovi diritti operativi nel blocco Ayacucho 8, nella Fascia dell'Orinoco, una delle principali riserve mondiali di greggio pesante. L'accordo è stato firmato nel palazzo presidenziale di Miraflores alla presenza delle autorità venezuelane e dei vertici di Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha parlato di "passo decisivo" per rilanciare la produzione e garantire un quadro stabile agli investitori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venezuela, accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolio Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella" Cresce l'allarme tra analisti e militari per l'esaurimento delle scorte di missili intercettori, elemento chiave delle difese aeree occidentali,... Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella" Il generale Masoud Zare, comandante delle forze iraniane impiegate nella difesa aerea, è stato ucciso da un attacco israelo-statunitense. La questione Petrolio Venezuela spiegata dal punto di vista geologico e industriale Argomenti più discussi: Venezuela, accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolio; Venezuela, accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolio; Chevron firma un nuovo accordo con il Venezuela per l'area Ayacucho 8 nella Cintura dell'Orinoco; Chevron sigla un accordo di asset swap in Venezuela per puntare sui progetti di greggio pesante. Venezuela, accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolio - facebook.com facebook Il Venezuela ha approvato una nuova riforma mineraria, promossa dagli Stati Uniti, per favorire gli investimenti esteri. Il sottosuolo del paese sudamericano dovrebbe contenere giacimenti importanti di oro, bauxite, antimonio, coltan e non solo. x.com