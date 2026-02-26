chevron si prende il greggio dei russi la partita americana in iraq continua

Per una compagnia russa che se ne va dall’Iraq, altre americane tornano alla carica. A novembre scorso, sotto la pressione delle sanzioni internazionali, la Lukoil ha dichiarato forza maggiore chiudendo i rubinetti ai suoi pozzi petroliferi iracheni, i più importanti controllati dalla compagnia fuori dalla Russia. E così ecco arrivare gli americani, con Chevron che ha appena siglato un accordo preliminare con la Basra Oil Company, di proprietà dello stato iracheno, per rilevare il giacimento di West Qurna 2 nei pressi di Bassora, che produce circa il 10 per cento dell’output totale dell’Iraq. Il giacimento è passato dalla Lukoil agli iracheni e sarà ora oggetto di una trattativa esclusiva con Chevron per i prossimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

