Il presidente ha lanciato un messaggio diretto riguardo allo stretto di Hormuz, minacciando conseguenze in caso di chiusura. Nel frattempo, l'OPEC ha deciso di aumentare la produzione di petrolio, mentre le forze speciali statunitensi hanno recuperato un secondo pilota disperso in Iran, dopo l'abbattimento di un aereo militare avvenuto venerdì. È stato inoltre riferito che un drone statunitense è decollato dalla base di Sigonella.

Cresce l'allarme tra analisti e militari per l'esaurimento delle scorte di missili intercettori, elemento chiave delle difese aeree occidentali, messe sotto forte pressione dalla guerra in Medio Oriente e dal conflitto in Ucraina. Secondo esperti del settore - citati dal New York Times - l'uso intensivo di questi sistemi, impiegati per abbattere missili balistici, da crociera e droni, sta rapidamente erodendo le riserve disponibili. La dottrina operativa prevede spesso il lancio di due intercettori per ogni minaccia in arrivo, accelerando ulteriormente il consumo. Nel Golfo, dove l'Iran ha lanciato 23 missili da crociera, 498 missili balistici e oltre 2. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella"

Trump minaccia: «Aprite Hormuz, bastardi. Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio». «Drone Usa partito da Sigonella»Nelle ultime ore i sistemi di tracciamento hanno registrato «una missione di particolare interesse» condotta da un drone decollato dalla base...

Trump minaccia: "Aprite Hormuz, bastardi. Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio" | Voci sul ricovero: Casa Bianca negaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington temeva che l'Iran avesse preso in ostaggio il pilota del jet abbattuto,...

Temi più discussi: Trump minaccia l’Iran: Aprite lo Stretto o vivrete l’inferno. Ma credo che domani ci sarà l’accordo. Drone Usa partito da Sigonella; Dubai, addio: così la guerra in Iran sta travolgendo il Golfo. I miliardari in fuga, il mercato immobiliare che crolla (e la scoperta su Trump dell'emiro del Qatar); Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran, 'aprite lo Stretto, bastardi'; Trump minaccia ancora: Iran apra il fottuto Stretto di Hormuz o finirà all’inferno.

Aprite lo Stretto, bastardi!. Trump all'Iran: Martedì colpiremo centrali elettriche e pontiDonald Trump minaccia di colpire martedì le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornat ... huffingtonpost.it

Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran, 'aprite lo Stretto, bastardi'(ANSA) - ROMA, 05 APR - Donald Trump minaccia di colpire martedì le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. Martedì in Iran sarà la Giornata della Central ... tuttosport.com

Donald #Trump minaccia di colpire "martedì'" le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo stretto di Hormuz. "martedì in Iran sarà la giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il mal facebook

Il pilota Usa salvato in Iran «è ferito gravemente», Trump minaccia le centrali nucleari di Teheran: «Aprite Hormuz pazzi bastardi o finirete all'inferno» - La diretta x.com